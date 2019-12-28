МВД Казахстана назвало возможные версии крушения самолёта в Алма-Ате

В МВД Казахстана назвали возможные версии крушения самолёта авиакомпании BEK AIR близ Алма-Аты.

«Следственно-оперативной группой отрабатывается несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании», — приводит РИА Новости сообщение МВД.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что «проведёт качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолёта».

Он отметил, что «следствием изучаются все документы, аудио- и видеозаписи», также «назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожарно-техническая и транспортно-трассологическая».

В пятницу, 27 декабря, самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение, столкнувшись с двухэтажным строением.

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.

МВД Казахстана начало расследование инцидента.