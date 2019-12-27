Токаев поручил проверить все авиакомпании Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проверить все авиакомпании и объекты авиационной инфраструктуры в стране после крушения самолёта в Алма-Ате, в результате которого, по последним данным, погибли 12 человек.

«Провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности», — поручил Токаев по итогам совещания с участием руководства страны.

В пятницу, 27 декабря, самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.

МВД Казахстана начало расследование инцидента.