Токаев поручил проверить все авиакомпании Казахстана
- Reuters
«Провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности», — поручил Токаев по итогам совещания с участием руководства страны.
В пятницу, 27 декабря, самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.
МВД Казахстана начало расследование инцидента.