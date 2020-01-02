Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео

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В сети появилась запись, на которой запечатлён момент крушения самолёта Fokker 100 казахстанской авиакомпании BEK AIR.
Момент авиакатастрофы в Казахстане попал на видео
  • Reuters

Видео опубликовано Пятым каналом.

На кадрах видно, как самолёт скользит по снегу и врезается в здание.  

Авиакатастрофа произошла 27 декабря, когда самолёт при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение, после чего столкнулся с двухэтажным строением.

На борту находились около 100 человек, погибли 12. Как заявили в Минздраве страны, 46 пострадавших находятся в клиниках, среди них девять детей.

Состояние детей стабильное. 

На госпредприятии «КазАэроНавигация» отмечали, что предположения о том, что крушение самолёта могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.

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