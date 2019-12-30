Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о состоянии здоровья пострадавших в авиакатастрофе в Алма-Ате.

«За прошедшие сутки у нас трое выписались. Таким образом, сегодня у нас 46 пациентов находятся в клиниках, в том числе девять детей. Состояние детей стабильное, они уже переведены из реанимационного отделения. То есть их жизни ничего не угрожает, однако требуется соответствующее качественное лечение», — приводит РИА Новости его слова.

Биртанов также сообщил, что среди взрослых есть пациенты в тяжёлом состоянии.

«По взрослым есть тяжёлые больные. У нас в реанимации семь человек находятся в четвёртой городской больнице и двое — в алма-атинской областной клинической больнице. В том числе один пациент внушает опасения… Он переведён на искусственную вентиляцию лёгких», — сказал глава Минздрава.

27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.