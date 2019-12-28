В Казахстане сообщили о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

Врачи смогли стабилизировать состояние пострадавших в результате авиакатастрофы под Алма-Атой в Казахстане, которое ранее оценивалось как крайне тяжёлое.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-министра здравоохранения республики Камалжана Надырова.

«За прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжёлых пациентов. На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное», — заявил Надыров.

При этом руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев заявил, что из пострадавших, находящихся в стационаре, состояние семерых оценивается как тяжёлое. Ещё 42 пациента, в том числе девять детей, находятся в стабильном состоянии.

27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.