В Казахстане сообщили о состоянии пострадавших в авиакатастрофе

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Врачи смогли стабилизировать состояние пострадавших в результате авиакатастрофы под Алма-Атой в Казахстане, которое ранее оценивалось как крайне тяжёлое.
В Казахстане сообщили о состоянии пострадавших в авиакатастрофе
  • © Пресс-служба Международного аэропорта Алма-Аты
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-министра здравоохранения республики Камалжана Надырова.

«За прошедшую ночь удалось стабилизировать состояние крайне тяжёлых пациентов. На сегодняшний день их состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное», — заявил Надыров.

При этом руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев заявил, что из пострадавших, находящихся в стационаре, состояние семерых оценивается как тяжёлое. Ещё 42 пациента, в том числе девять детей, находятся в стабильном состоянии.

27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. 

На борту лайнера находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. По последним данным, погибли 12 человек.

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