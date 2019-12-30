«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате

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Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.
«Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате
  • © Комитет по ЧС МВД Казахстана

«Казаэронавигация» не планировала комментировать возможные причины авиационного происшествия, но в связи с появившимися предположениями авиакомпании BEK AIR по этому поводу, которые не соответствуют действительности, вынуждены отметить следующее...» — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что, согласно инструкции об организации обслуживания воздушного движения, минимальный временной интервал при взлёте с одной взлётно-посадочной полосы для средних самолётов составляет одну минуту. 

В госпредприятии заявили, что временные интервалы в аэропортах Казахстана соответствуют общемировым требованиям и стандартам.

«Согласно материалам средств объективного контроля, временной интервал между взлётами данных воздушных судов составлял две минуты. Следовательно, нарушений временных интервалов при взлёте данных самолётов не было», — заявили в «Казаэронавигации».

Ранее директор лётной службы авиакомпании BEK AIR Ерик Сапаров заявил, что лайнер перед падением несколько раз накренился в воздухе, причиной чего мог стать спутный след от самолёта, взлетевшего ранее.

Авиакатастрофа в Алма-Ате произошла 27 декабря, погибли 12 человек.

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