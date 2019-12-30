Авиакомпания назвала причину кренов самолёта перед падением в Алма-Ате
- Reuters
Об этом, как передаёт ТАСС, на пресс-конференции заявил директор лётной службы BEK AIR Ерик Сапаров.
Он отметил, что взлёт самолёта Fokker-100 начинался в штатном режиме, его двигатели работали нормально.
Также Сапаров заявил, что за минуту до взлёта самолёта c этой полосы взлетел более тяжёлый борт Airbus A321 Neo.
27 декабря в Алма-Ате самолёт авиакомпании BEK AIR при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением.
На борту самолёта находились 95 пассажиров и пять членов экипажа, погибли 12 человек.
По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в больницах находятся 46 пострадавших, в том числе девять детей.