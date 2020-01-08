Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Иране

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолёта компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба ООН на своей странице в Twitter.

«Генеральный секретарь ООН глубоко опечален крушением украинского авиалайнера под Тегераном. Глава ООН выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и правительствам всех стран, граждане которых погибли в результате этой трагедии», — указывается в заявлении.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человек, никто не выжил.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова помочь Украине в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

Подробнее — в материале RT.