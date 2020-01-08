Генсек ООН выразил соболезнования в связи с крушением самолёта в Иране

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолёта компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба ООН на своей странице в Twitter.

«Генеральный секретарь ООН глубоко опечален крушением украинского авиалайнера под Тегераном. Глава ООН выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и правительствам всех стран, граждане которых погибли в результате этой трагедии», — указывается в заявлении.

Boeing 737 украинской авиакомпании разбился 8 января вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. По некоторым данным, на его борту находились 177 человекникто не выжил.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона готова помочь Украине в связи с крушением украинского лайнера в Иране.

Подробнее — в материале RT.

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