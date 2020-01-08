Медведев поручил изучить угрозы для россиян на Ближнем Востоке

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ряду ведомств и спецслужб проанализировать угрозы для россиян на Ближнем Востоке.
Медведев поручил изучить угрозы для россиян на Ближнем Востоке
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.

«Оцените угрозы безопасности российских граждан, находящихся в Ближневосточном регионе, в том числе в районе Персидского и Оманского заливов, с учётом различных сценариев развития ситуации», — говорится в поручении.

Уточняется, что о результатах необходимо будет доложить до 9 января.

Ранее Медведев поручил оценить безопасность полётов и туризма на Ближнем Востоке.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке, выпустив «десятки» ракет. 

Позднее Boeing 737 украинской авиакомпании вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение, на его борту находились 177 человекникто не выжил.

Подробнее — в материале RT.

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