Медведев поручил оценить безопасность полётов на Ближнем Востоке

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил оценить безопасность полётов и туризма в Ближневосточном регионе. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Поручения даны вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину.

«Дмитрий Медведев поручил… оценить безопасность полётов и туризма в Ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учётом произошедших там последних событий», — цитирует ТАСС Осипова.

По его словам, премьер-министр также поручил «подготовить предложения по обеспечению безопасности» россиян с учётом различных сценариев развития ситуации.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке, выпустив «десятки» ракет.

Позднее Boeing 737 украинской авиакомпании вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране потерпел крушение, на его борту находились 177 человек, никто не выжил.

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