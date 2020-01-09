Пенс заявил о предписании Ираном союзным группировкам не атаковать США

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Иран предписал поддерживаемым им группировкам воздержаться от действий против американских сил, заявил вице-президент США Майк Пенс.

«Мы получаем воодушевляющие разведданные, что Иран направил послания связанным с ним группировкам не предпринимать действий против американских объектов и граждан. Надеемся, что эти послания будут услышаны», — сказал Пенс в эфире телеканала CBS.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал произведённые иранской стороной ракетные удары по двум американским базам в Ираке.

3 января иранский генерал Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе США в Багдаде. 

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке.

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