«Тяжёлые последствия авантюризма»: в Иране назвали убийство Сулеймани развязыванием войны

Совершённое американскими военными убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде равнозначно объявлению войны. Такое заявление сделал постоянный представитель Ирана при ООН Маджит Тахт-Раванчи. Он предупредил, что его страна будет «жестоко мстить» за смерть высокопоставленного офицера. Тегеран также призвал Совбез и Генсека ООН осудить убийство Сулеймани. На этом фоне из Ирака поступают сообщения о новых авиаударах по членам шиитского ополчения, один из лидеров которого погиб в результате атаки на генерала КСИР. Однако возглавляемая Вашингтоном коалиция отрицает свою причастность к этим ударам.

Совершённое американскими военными убийство иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в Багдаде равноценно объявлению войны. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджит Тахт-Раванчи. В эфире телеканала CNN он предупредил, что Тегеран будет «жестоко мстить» за смерть высокопоставленного офицера.

«Вчера они (США. — RT) развязали войну, совершив убийство в ходе теракта, целью которого стал один из наших высших генералов. Чего ещё можно ожидать от Ирана? Мы не можем просто молчать. Мы должны действовать — и мы будем действовать», — сказал он.

На вопрос, будут ли дальнейшие шаги Тегерана носить военный характер, он заявил: «Ответом на военную акцию является военная акция», — не уточнив подробностей.

Известно также, что Тахт-Раванчи призвал Совет Безопасности ООН осудить убийство Сулеймани. Письмо с соответствующим содержанием он отправил Генсеку организации и председателю Совбеза, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого имеется копия документа.

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Иранский диппредставитель призвал Совбез выполнить свои обязательства и «осудить это незаконное преступное деяние, учитывая тяжёлые последствия такого военного авантюризма». Также Тахт-Раванчи подчеркнул в письме, что Тегеран оставляет за собой право принять необходимые меры, включая самооборону.

Убийство генерала Сулеймани произошло в ночь на 3 января в окрестностях аэропорта Багдада. США нанесли ракетный удар, в результате которого, помимо иранского офицера, погибли замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и около десяти сопровождающих.

Иран резко раскритиковал эту атаку, назвав её террористическим актом и предупредив, что за этим последует «жёсткая месть». В США, в свою очередь, заявили о готовности к возможным ответным действиям Ирана.

«Мы продолжим прилагать усилия и готовы ответить, если это потребуется, — сказал госсекретарь Майк Помпео. — Мы обозначили множество вариантов ответа... И мы готовы к любой возможной реакции».

Солдаты армии США в Ираке

Reuters

© Mohammed Al-Ramahi

«Это приведёт к войне в Ираке»

Резко осудили совершённое США нападение и власти Ирака. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Адель Абд аль-Махди назвал действия Вашингтона актом агрессии.

«Воздушный удар по аэропорту Багдада является актом агрессии против Ирака и нарушением суверенитета страны. Это приведёт к войне в Ираке и в регионе», — написал он в своём Twitter.

На этом фоне крупнейшие по числу депутатов в парламенте иракские партии «Саирун» и «Фатх» выступили за принятие закона о выводе иностранных военных с территории страны, сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление фракций. Осудил нападение и спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси, отметивший, что это нарушает суверенитет страны.

Белый дом предостерёг иракских парламентариев от решений, которые бы сказались на присутствии американских военных. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен выразил надежду, что народ Ирака «будет благодарен» Вашингтону «за защиту иракского суверенитета».

«Мы будем очень разочарованы, если появятся какие-либо неблагоприятные решения парламента Ирака... относительно нашей возможности продолжать помогать народу Ирака», — сказал он.

При этом минувшей ночью поступило сообщение о новых атаках на шиитское ополчение в Ираке — авиаудар был нанесён по колонне медиков. Однако представитель возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции заявил, что их войска не проводили операций в этом регионе.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020

Позиция США

Власти Соединённых Штатов объясняют убийство генерала Сулеймани тем, что он якобы причастен к нападениям на американских военных и дипломатов. В частности, его обвиняют в организации беспорядков в Багдаде, которые привели к нападениям на посольство США. При этом никакого подтверждения связи между генералом и упомянутыми инцидентами не предоставляется.

Сулеймани возглавлял спецподразделение «Кудс», которое занимается операциями за пределами Ирана. Как талантливый офицер он стал известен ещё в 80-е годы в ходе ирано-иракской войны, а в последнее время занимался борьбой с террористическими организациями в Сирии и Ираке. Генерал был широко известен на Ближнем Востоке и его убийство спровоцировало массовые выступления в Иране и Ираке. В субботу, 4 января, в Багдаде проходят траурные мероприятия, после чего останки Сулеймани доставят на родину и захоронят.

Президент Дональд Трамп, который отдал приказ о проведении атаке, утверждает, что Сулеймани причастен к убийствам и ранениям «тысяч американцев». В своём заявлении он сказал, что нанеся этот удар США стремились предотвратить войну. При этом глава государства подчеркнул, что Вашингтон готов и впредь применять силу по всему миру.

«Вооружённые силы США намного превосходят все остальные, в любой точке мира. У нас лучшие в мире спецслужбы. На случай, если американцы где-либо столкнутся с угрозой, у нас наготове список уже полностью установленных целей, и я готов принять любые необходимые меры. В особенности это касается Ирана», — заявил Трамп.

При этом Bloomberg со ссылкой на неназванные источники сообщает, что план по ликвидации Касема Сулеймани был разработан после атаки на американскую военную базу в Ираке в конце декабря. Тогда в результате нападения погиб один контрактник.

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Сообщается, что планы обсуждались по закрытым каналам связи и большая часть сотрудников Белого дома не знала о них. В курсе были вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео и советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен, утверждает агентство.

Стоит отметить, что СМИ сообщают о намерении США перебросить дополнительные силы на Ближний Восток. По данным AFP, Вашингтон планирует разместить дополнительно до 3,5 тыс. солдат.

Вице-президент США Майк Пенс, комментируя ситуацию, и вовсе обвинил убитого генерала КСИР в причастности к теракту 11 сентября 2001 года: «(Сулеймани. — RT) помог тайно добраться до Афганистана 10 из 12 исполнителям терактов 11 сентября», — написал он в Twitter.

Мало того, что Пенс не предоставил никаких аргументов в поддержку своих слов. Но его слова ещё и раскритиковали в комментариях, отметив, что они противоречат официальным итогам расследования — согласно им, в теракте участвовали не 12, а 19 террористов. К тому же, по гражданству, они были представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта и Ливана, и не имели отношения к Ирану. А сам Сулеймани ни разу не упоминается в официальном докладе.

«Может серьёзно обострить ситуацию»

В России и ряде ближневосточных государств констатировали, что убийство Сулеймани приведёт к росту напряжённости в регионе. В частности, об этом говорили президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора 3 января.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Констатировано, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В МИД России и Минобороны также выразили обеспокоенность в связи с этой атакой. По оценке обоих ведомств, убийство Сулеймани приведёт не только к обострению ситуацию на Ближнем Востоке, но и скажется на всей системе международной безопасности.