Лавров высказался по поводу убийства генерала Сулеймани

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил американскому коллеге Майку Помпео, что акции по устранению официальных лиц суверенного государства нарушают международное право и «заслуживают осуждения».

Об этом говорится на сайте МИД России.

«Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения», — указывается в заявлении.

Лавров также подчеркнул, что данный шаг американских властей «чреват тяжёлыми последствиями для регионального мира и стабильности».

Российский министр отметил, что подобного рода действия ведут к новому витку эскалации в регионе.

«Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров», — заключил Лавров.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.

В свою очередь, Помпео заявил о готовности американской стороны к любому возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани.

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.