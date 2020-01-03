Лавров высказался по поводу убийства генерала Сулеймани
- © РИА Новости / ТАСС/POOL
Об этом говорится на сайте МИД России.
«Лавров подчеркнул, что целенаправленные акции государства — члена ООН по устранению официальных лиц другого государства — члена ООН, да к тому же на территории третьего суверенного государства без его ведома, грубо нарушают принципы международного права и заслуживают осуждения», — указывается в заявлении.
Лавров также подчеркнул, что данный шаг американских властей «чреват тяжёлыми последствиями для регионального мира и стабильности».
Российский министр отметил, что подобного рода действия ведут к новому витку эскалации в регионе.
«Москва настоятельно призывает Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов достижения своих целей на международной арене и решать любые проблемы за столом переговоров», — заключил Лавров.
3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.
В свою очередь, Помпео заявил о готовности американской стороны к любому возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани.
В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.
Подробности — в материале RT.