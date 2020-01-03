В Минобороны России прокомментировали гибель генерала Сулеймани

В Минобороны России прокомментировали гибель иранского генерала КСИР Касема Сулеймани в результате операции США в Ираке.

«Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе», — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение RT.

Как отметили в ведомстве, это также приведёт к серьёзным негативным последствиям для всей системы международной безопасности.

«Генерал Касем Сулеймани являлся грамотным военным руководителем, обладал заслуженным авторитетом и значительным влиянием во всём Ближневосточном регионе», — рассказали в Минобороны.

Отмечается, что под его руководством задолго до образования международной коалиции было организовано вооружённое сопротивление международным террористическим группировкам в Сирии и Ираке.

Ранее в МИД России подчеркнули, что произошедшее чревато тяжёлыми последствиями для региона.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит генерал Сулеймани. Тегеран назвал произошедшее «актом международного терроризма» и пригрозил отомстить.

Подробности — в материале RT.