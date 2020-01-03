МИД России предупредил о тяжёлых последствиях после убийства Сулеймани

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Гибель генерала КСИР Касема Сулеймани в результате удара США в Ираке чревата тяжёлыми последствиями для региона. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства иностранных дел России.
МИД России предупредил о тяжёлых последствиях после убийства Сулеймани
  • РИА Новости

Дипломаты указали, что с тревогой восприняли информацию о гибели Сулеймани в ходе удара ВС  США по аэропорту Багдада.

«Данный шаг Вашингтона чреват тяжёлыми последствиями для регионального мира и стабильности», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МИД, Россия исходит из того, что «подобные акции» не способствуют нахождению развязок сложных проблем, которые накопились на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряжённости в регионе.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что ситуация приведёт к эскалации напряжённости в регионе, которая ударит по миллионам людей.

3 января в США заявили, что в ходе операции американской стороны в Ираке убит генерал КСИР Касем Сулеймани

В Иране назвали произошедшее «актом международного терроризма»выразив решительный протест. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить

Подробнее — в материале RT.

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