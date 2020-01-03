МИД России предупредил о тяжёлых последствиях после убийства Сулеймани

Гибель генерала КСИР Касема Сулеймани в результате удара США в Ираке чревата тяжёлыми последствиями для региона. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Министерства иностранных дел России.

Дипломаты указали, что с тревогой восприняли информацию о гибели Сулеймани в ходе удара ВС США по аэропорту Багдада.

«Данный шаг Вашингтона чреват тяжёлыми последствиями для регионального мира и стабильности», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в МИД, Россия исходит из того, что «подобные акции» не способствуют нахождению развязок сложных проблем, которые накопились на Ближнем Востоке, а напротив, ведут к новому раунду эскалации напряжённости в регионе.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова указала, что ситуация приведёт к эскалации напряжённости в регионе, которая ударит по миллионам людей.

3 января в США заявили, что в ходе операции американской стороны в Ираке убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

В Иране назвали произошедшее «актом международного терроризма», выразив решительный протест. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить.

Подробнее — в материале RT.