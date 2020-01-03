Захарова прокомментировала ракетный удар США в Ираке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с ракетным ударом США по окрестностям Багдада.

«За осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала», — написала дипломат в Facebook.

По её словам, США «интересовало изменение расклада в регионе».

«Кстати, на протяжении последних пяти-шести лет США неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран, примеров очень много», — добавила она.

Она отметила, что ключевой является оценка Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства.

«И она дана: «Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны», — сказала Захарова.

Она добавила, что ситуация приведёт к эскалации напряжённости в регионе, которая ударит по миллионам людей.

3 января в Пентагоне заявили, что в ходе операции США в Ираке убит генерал КСИР Касем Сулеймани.

В Иране назвали убийство Сулеймани «актом международного терроризма». МИД России подчеркнул, что произошедшее приведёт к напряжённости во всём регионе.

31 декабря демонстранты подожгли ворота посольства США в Багдаде в знак протеста против обстрелов организации «Хезболла» со стороны американских военных.