В МИД России прокомментировали убийство генерала КСИР в Ираке

В Министерстве иностранных дел России заявили, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани приведёт к напряжённости во всём регионе.

«Убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведёт к росту напряжённости во всём регионе. Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Кроме того, МИД России выразил иранскому народу соболезнования в связи с трагедией.

Ранее Пентагон подтвердил, что Касем Сулеймани был убит в Ираке в ходе операции Вооружённых сил США.

Позднее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что убийство Сулеймани является «актом международного терроризма».

3 января Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.