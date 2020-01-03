Помпео: США готовы к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности американской стороны к любому возможному ответу Ирана на убийство генерала Касема Сулеймани.
Помпео: США готовы к возможному ответу Ирана на убийство Сулеймани
  • Reuters

Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

«Не сомневайтесь: администрация Трампа намерена сделать всё, чтобы защитить американцев... Мы продолжим прилагать усилия и готовы ответить, если это потребуется», — сказал он.

По словам Помпео, США за последние недели предприняли ряд действий, включая укрепление сил международной коалиции. Американцы также оказали содействие своим партнёрам в регионе.

«Мы обозначили множество вариантов ответа... И мы готовы к любой возможной реакции», — добавил госсекретарь.

Ранее в МИД России подчеркнули, что произошедшее чревато тяжёлыми последствиями для региона.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит генерал Сулеймани. Тегеран назвал произошедшее «актом международного терроризма» и пригрозил отомстить

Подробности — в материале RT.

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