Белый дом назвал цель убийства Сулеймани
«Это было спланировано, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, это было оборонительное действие», — приводит РИА Новости его слова.
По словам советника, президент США Дональд Трамп действовал в соответствии со своими полномочиями, распорядившись провести операцию против иранского генерала.
Он отметил, что США рассчитывают, что Иран выберет «правильный путь» переговоров, а не эскалации конфликта.
О'Брайен добавил, что на следующей неделе в конгрессе пройдут закрытые брифинги по ситуации вокруг Ирана.
В ночь на 3 января в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Пентагон подтвердил, что операцию, в результате которой погиб высокопоставленный иранский военный, лично санкционировал Дональд Трамп.