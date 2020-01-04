Белый дом назвал цель убийства Сулеймани

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».

«Это было спланировано, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие, это было оборонительное действие», — приводит РИА Новости его слова.

По словам советника, президент США Дональд Трамп действовал в соответствии со своими полномочиями, распорядившись провести операцию против иранского генерала.

Он отметил, что США рассчитывают, что Иран выберет «правильный путь» переговоров, а не эскалации конфликта.

О'Брайен добавил, что на следующей неделе в конгрессе пройдут закрытые брифинги по ситуации вокруг Ирана.

В ночь на 3 января в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Пентагон подтвердил, что операцию, в результате которой погиб высокопоставленный иранский военный, лично санкционировал Дональд Трамп.