Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани

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Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Путин и Макрон обсудили убийство генерала Сулеймани
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада», — указывается в заявлении.

Уточняется, что главы двух государств констатировали, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе.

Пресс-служба Кремля добавила, что Путин и Макрон также обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.

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