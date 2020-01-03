В Иране проходят демонстрации в связи с убийством генерала Сулеймани

Десятки тысяч людей вышли на улицы иранских городов после убийства генерала КСИР Касема Сулеймани. В ночь на 3 января американские военные провели ракетную атаку по окрестностям аэропорта Багдада, жертвами которой стали Сулеймани и ещё около десяти человек. В связи с гибелью высокопоставленного военного в стране был объявлен трёхдневный траур. Власти пообещали отомстить Вашингтону за это нападение. RT ведёт прямую трансляцию.