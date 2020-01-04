Bloomberg раскрыл детали разработки операции США по убийству Сулеймани

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Американский лидер Дональд Трамп принял решение об организации операции по ликвидации иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет Bloomberg.
Bloomberg раскрыл детали разработки операции США по убийству Сулеймани
  • AFP

По информации агентства, после того как 27 декабря в результате обстрела в Ираке погиб американский военнослужащий-контрактник, Трамп поручил советнику по национальной безопасности Роберту О’Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту США Майку Пенсу разработать спецоперацию по ликвидации Сулеймани.

При этом вся информация о планируемой спецоперации передавалась по защищённым каналам связи, поэтому другие сотрудники Белого дома о ней ничего не знали.

По данным некоторых источников, США следили за передвижениями Сулеймани и решение о его убийстве было принято после донесения разведки о его прибытии в аэропорт Багдада.

Ранее в Белом доме объяснили убийство Сулеймани в Багдаде стремлением предотвратить «дальнейшее кровопролитие».

Генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.

Позднее Пентагон подтвердил, что операцию лично санкционировал Трамп.

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