Bloomberg раскрыл детали разработки операции США по убийству Сулеймани

Американский лидер Дональд Трамп принял решение об организации операции по ликвидации иранского генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке в конце декабря, пишет Bloomberg.

По информации агентства, после того как 27 декабря в результате обстрела в Ираке погиб американский военнослужащий-контрактник, Трамп поручил советнику по национальной безопасности Роберту О’Брайену, госсекретарю Майку Помпео и вице-президенту США Майку Пенсу разработать спецоперацию по ликвидации Сулеймани.

При этом вся информация о планируемой спецоперации передавалась по защищённым каналам связи, поэтому другие сотрудники Белого дома о ней ничего не знали.

По данным некоторых источников, США следили за передвижениями Сулеймани и решение о его убийстве было принято после донесения разведки о его прибытии в аэропорт Багдада.

Ранее в Белом доме объяснили убийство Сулеймани в Багдаде стремлением предотвратить «дальнейшее кровопролитие».

Генерал Сулеймани погиб в ночь на 3 января в результате ракетной атаки США в районе аэропорта Багдада.

Позднее Пентагон подтвердил, что операцию лично санкционировал Трамп.