Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения
Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения, сообщает РИА Новости.
«Атаке рядом со стадионом Таджи в Багдаде подверглась колонна медиков», — говорится в сообщении.
Ранее источник сообщил, что в результате авиаудара по автоколонне шиитского ополчения на севере Багдада погибли не менее пяти человек.
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