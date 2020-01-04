Авиаудару на севере Багдада подверглась колонна медиков иракского ополчения, сообщает РИА Новости.

«Атаке рядом со стадионом Таджи в Багдаде подверглась колонна медиков», — говорится в сообщении.

Ранее источник сообщил, что в результате авиаудара по автоколонне шиитского ополчения на севере Багдада погибли не менее пяти человек.