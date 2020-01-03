В Иране назвали убийство генерала Сулеймани крупнейшей ошибкой США

Убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в Ираке является крупнейшей стратегической ошибкой США. Об этом говорится в заявлении Высшего совета нацбезопасности Ирана, опубликованном пресс-службой МИД страны.

«США стоит знать, что их преступное нападение на командующего Сулеймани является крупнейшей стратегической ошибкой в Западной Азии и США так просто не уйдут от последствий этого просчёта», — говорится в сообщении.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.

В Минобороны России заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Ситуацию во время телефонного разговора также затронули российский и французский президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

Они констатировали, что эта акция может серьёзно обострить ситуацию в регионе.

Подробности — в материале RT.