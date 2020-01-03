США отправят на Ближний Восток тысячи солдат после убийства Сулеймани

Американские власти отправят на Ближний Восток до 3,5 тыс. солдат после убийства иранского генерала Касема Сулеймани военными США.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные лица.

«США направят на Ближний Восток ещё от 3 тыс. до 3,5 тыс. военнослужащих после убийства Сулеймани», — пишет агентство.

#BREAKING US deploying 3,000-3,500 more troops to Middle East after Soleimani killing: official pic.twitter.com/nBDjfhlCCa — AFP news agency (@AFP) 3 января 2020 г.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.

1 января глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 военнослужащих.

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.