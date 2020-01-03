США отправят на Ближний Восток тысячи солдат после убийства Сулеймани

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Американские власти отправят на Ближний Восток до 3,5 тыс. солдат после убийства иранского генерала Касема Сулеймани военными США.
США отправят на Ближний Восток тысячи солдат после убийства Сулеймани
  • Reuters

Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные лица.

«США направят на Ближний Восток ещё от 3 тыс. до 3,5 тыс. военнослужащих после убийства Сулеймани», — пишет агентство.

3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить

1 января глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 военнослужащих.

В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.

Подробности — в материале RT.

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