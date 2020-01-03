США отправят на Ближний Восток тысячи солдат после убийства Сулеймани
- Reuters
Об этом сообщает AFP со ссылкой на официальные лица.
«США направят на Ближний Восток ещё от 3 тыс. до 3,5 тыс. военнослужащих после убийства Сулеймани», — пишет агентство.
#BREAKING US deploying 3,000-3,500 more troops to Middle East after Soleimani killing: official pic.twitter.com/nBDjfhlCCa— AFP news agency (@AFP) 3 января 2020 г.
3 января в США заявили, что в ходе операции в Ираке убит иранский генерал Сулеймани. После этого Тегеран заявил об «акте международного терроризма» и пригрозил отомстить.
1 января глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 военнослужащих.
В Минобороны России, комментируя убийство генерала, заявили, что недальновидные шаги США ведут к резкой эскалации обстановки в регионе.
Подробности — в материале RT.