Пентагон направит 750 солдат в Ирак

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 военнослужащих.

«Приблизительно 750 солдат будут направлены в регион немедленно», — написал Эспер в своём микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что «дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней».

Ранее стало известно, что демонстранты подожгли ворота диппредставительства в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.

Позднее сообщалось, что подкрепление морских пехотинцев прибыло в посольство США в Ираке.

Американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с иракским премьер-министром Аделем Абд аль-Махди «подчеркнул необходимость защитить персонал и объекты США в Ираке».