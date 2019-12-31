Морские пехотинцы прибыли к американскому посольству в Ираке

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Подкрепление морских пехотинцев прибыло в посольство США в Ираке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что оборонное ведомство США распространило фотографии морских пехотинцев, которые готовились к вылету из Кувейта.

«Эти морские пехотинцы уже на территории посольства (в Ираке)», — сообщили в Минобороны США.

Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота диппредставительства в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.

Позднее США направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке

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