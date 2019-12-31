Морские пехотинцы прибыли к американскому посольству в Ираке
Отмечается, что оборонное ведомство США распространило фотографии морских пехотинцев, которые готовились к вылету из Кувейта.
«Эти морские пехотинцы уже на территории посольства (в Ираке)», — сообщили в Минобороны США.
Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота диппредставительства в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных.
Позднее США направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке.