Морские пехотинцы прибыли к американскому посольству в Ираке

Подкрепление морских пехотинцев прибыло в посольство США в Ираке. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что оборонное ведомство США распространило фотографии морских пехотинцев, которые готовились к вылету из Кувейта. «Эти морские пехотинцы уже на территории посольства (в Ираке)», — сообщили в Минобороны США. Ранее сообщалось, что демонстранты подожгли ворота диппредставительства в знак протеста против обстрелов шиитской организации «Хезболла» со стороны американских военных. Позднее США направили дополнительные силы для защиты посольства США в Ираке.