Постпред Ирана приравнял убийство Сулеймани к развязыванию войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде равноценно развязыванию войны.

«Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана», — приводит CNN его слова.

Он отметил, что Тегеран не может «просто закрыть глаза на то, что произошло вчера» и заявил, что «месть будет суровой».

В ночь на 3 января в Багдаде был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Пентагон подтвердил, что операцию, в результате которой погиб высокопоставленный иранский военный, лично санкционировал Дональд Трамп.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что цель убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани в Багдаде — предотвращение «дальнейшего кровопролития».