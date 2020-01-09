Трамп и Столтенберг обсудили деятельность НАТО на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, во время которого обсудили деятельность альянса на Ближнем Востоке.

Об этом сообщат РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз альянса.

«Генсек НАТО провёл 8 января телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о событиях на Ближнем Востоке. Они обсудили ситуацию в регионе и роль НАТО», — указывается в сообщении.

Отмечается, что собеседники согласились с тем, что альянс может внести больший вклад в стабильность на Ближнем Востоке и борьбу с международным терроризмом.

8 января Иран нанёс удары по военным базам США в Ираке. Военная операция «Мученик Сулеймани» стала ответом на убийство Соединёнными Штатами генерала КСИР Касема Сулеймани в Багдаде.

Позднее Трамп обратился к нации в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке.

В своём публичном заявлении американский лидер анонсировал новые экономические санкции против Тегерана и призвал страны НАТО активнее участвовать в ближневосточном процессе.