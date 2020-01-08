«Ни один американец не пострадал»: Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США

Короткая ссылка
RT
Американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением относительно ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке. В ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке. Этот шаг Тегерана стал ответом на осуществлённый ВС США в окрестностях Багдада авиаудар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. RT вёл прямую трансляцию.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить