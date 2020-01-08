«Ни один американец не пострадал»: Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США

Американский президент Дональд Трамп выступил с заявлением относительно ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке. В ночь на 8 января Иран нанёс ракетные удары по двум американским базам в Ираке. Этот шаг Тегерана стал ответом на осуществлённый ВС США в окрестностях Багдада авиаудар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. RT вёл прямую трансляцию.