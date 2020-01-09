В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах
По его словам, это дало возможность иранцам «сохранить лицо» и избежать развязывания полномасштабных военных действий.
8 января Иран нанёс удары по двум базам США в Ираке. Операция стала ответом на убийство Вашингтоном генерала КСИР Касема Сулеймани.
Американский лидер Дональд Трамп обратился к нации в связи с иранскими атаками. В частности, он анонсировал новые экономические санкции против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из ядерной сделки.