В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах

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Иран намеренно выверял ракетные удары по американским военным объектам в Ираке, чтобы свести ущерб к минимуму, пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновника в администрации США.
В США не исключили намерения Ирана нанести минимум ущерба при ударах

    По его словам, это дало возможность иранцам «сохранить лицо» и избежать развязывания полномасштабных военных действий.

    8 января Иран нанёс удары по двум базам США в Ираке. Операция стала ответом на убийство Вашингтоном генерала КСИР Касема Сулеймани.

    Американский лидер Дональд Трамп обратился к нации в связи с иранскими атаками. В частности, он анонсировал новые экономические санкции против Тегерана и потребовал от международных посредников выйти из ядерной сделки.

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