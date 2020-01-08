Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
- Reuters
По его словам, Тегерану пора отказаться от «ядерных амбиций».
«Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать реальность. Они должны выйти из того, что осталось от СВПД», — сказал глава Белого дома.
Он призвал стороны начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.
Трамп выступил с обращением к нации в связи с ударами Ирана по американским военным базам в Ираке. Он анонсировал новые антииранские санкции.