Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
  • Reuters

По его словам, Тегерану пора отказаться от «ядерных амбиций».

«Пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю признать реальность. Они должны выйти из того, что осталось от СВПД», — сказал глава Белого дома.

Он призвал стороны начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.

Трамп выступил с обращением к нации в связи с ударами Ирана по американским военным базам в Ираке. Он анонсировал новые антииранские санкции.

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