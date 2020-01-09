В США 9 января примут решение относительно полномочий Трампа по Ирану

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Палата представителей США в четверг, 9 января, примет решение об ограничении полномочий американского лидера Дональда Трампа на ведение войны с Ираном.

Об этом сообщила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

«Чтобы выполнить нашу обязанность по обеспечению безопасности американцев, палата представителей рассмотрит резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — говорится в заявлении, опубликованном на её сайте.

Отмечается, что резолюция будет «вынесена на сессию палаты» в четверг, 9 января.

Ранее Пелоси выступила с требованием к администрации президента Трампа прекратить провокации в отношении Ирана.

3 января иранский генерал КСИР Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. 

Трамп заявил о возможном непропорциональном ответе Соединённых Штатов в случае атаки со стороны Ирана.

В понедельник, 6 января, Пелоси заявила, что палата представителей США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану.

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