В США 9 января примут решение относительно полномочий Трампа по Ирану
Об этом сообщила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
«Чтобы выполнить нашу обязанность по обеспечению безопасности американцев, палата представителей рассмотрит резолюцию о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — говорится в заявлении, опубликованном на её сайте.
Отмечается, что резолюция будет «вынесена на сессию палаты» в четверг, 9 января.
Ранее Пелоси выступила с требованием к администрации президента Трампа прекратить провокации в отношении Ирана.
3 января иранский генерал КСИР Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.
Трамп заявил о возможном непропорциональном ответе Соединённых Штатов в случае атаки со стороны Ирана.
В понедельник, 6 января, Пелоси заявила, что палата представителей США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану.