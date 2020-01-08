Пелоси потребовала от Трампа прекратить провокации против Ирана
«Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну», — написала она в Twitter.
Она отметила, что «внимательно следит за ситуацией после бомбардировки американских войск в Ираке»
Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке.