Пелоси потребовала от Трампа прекратить провокации против Ирана

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выступила с требованием к администрации президента США Дональда Трампа прекратить провокации в отношении Ирана.

«Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну», — написала она в Twitter.

Она отметила, что «внимательно следит за ситуацией после бомбардировки американских войск в Ираке»

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке.