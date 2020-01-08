Пелоси потребовала от Трампа прекратить провокации против Ирана

Короткая ссылка
Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси выступила с требованием к администрации президента США Дональда Трампа прекратить провокации в отношении Ирана.

«Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, в том числе прекратить ненужные провокации со стороны администрации, и потребовать, чтобы Иран прекратил насилие. Америка и весь мир не могут позволить себе войну», — написала она в Twitter.

Она отметила, что «внимательно следит за ситуацией после бомбардировки американских войск в Ираке»

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары Ирана по базам США в Ираке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить