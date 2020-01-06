В США примут решение об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану

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Палата представителей США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа по Ирану, заявила председатель палаты Нэнси Пелоси.
В США примут решение об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«На этой неделе палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о возможном непропорциональном ответе Соединённых Штатов в случае атаки со стороны Ирана.

3 января иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. 

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.

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