В США примут решение об ограничении военных полномочий Трампа по Ирану

Палата представителей США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского лидера Дональда Трампа по Ирану, заявила председатель палаты Нэнси Пелоси.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На этой неделе палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о возможном непропорциональном ответе Соединённых Штатов в случае атаки со стороны Ирана.

3 января иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.