В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Иран запустил 16 баллистических ракет по военным американским базам в Ираке как минимум с трёх позиций, 12 из них попали в цель.

Как информирует Reuters, по словам Эспера, 11 ракет поразили авиабазу Айн аль-Асад, ещё одна — базу в Эрбиле, были повреждены вертолёт, палатки и парковочные площадки.

Также Эспер отметил, что вооружённые силы США сохраняют боевую готовность.

Ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли прокомментировал произведённые Ираном ракетные удары по двум американским базам в Ираке.

3 января иранский генерал Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани был убит при ракетном ударе по окрестностям международного аэропорта в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил отомстить за убийство Сулеймани.

В ночь на 8 января Иран нанёс удары по двум американским базам в Ираке.

Позднее американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против Ирана.

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