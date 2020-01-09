В Пентагоне раскрыли детали ракетного обстрела баз США в Ираке

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Иран запустил 16 баллистических ракет по военным американским базам в Ираке как минимум с трёх позиций, 12 из них попали в цель.