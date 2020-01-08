Трамп обсудил c Джонсоном ситуацию на Ближнем Востоке
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
«Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и договорились продолжать тесную координацию в поддержку общих интересов национальной безопасности», — указывается в сообщении.
Ранее Трамп обратился к нации в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке.
В своём публичном заявлении американский лидер анонсировал новые экономические санкции против Тегерана и призвал страны НАТО активнее участвовать в ближневосточном процессе.