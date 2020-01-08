Трамп обсудил c Джонсоном ситуацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которых стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и договорились продолжать тесную координацию в поддержку общих интересов национальной безопасности», — указывается в сообщении.

Ранее Трамп обратился к нации в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке.

В своём публичном заявлении американский лидер анонсировал новые экономические санкции против Тегерана и призвал страны НАТО активнее участвовать в ближневосточном процессе.