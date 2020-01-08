Трамп обсудил c Джонсоном ситуацию на Ближнем Востоке

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Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которых стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Трамп обсудил c Джонсоном ситуацию на Ближнем Востоке
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Лидеры обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и договорились продолжать тесную координацию в поддержку общих интересов национальной безопасности», — указывается в сообщении.

Ранее Трамп обратился к нации в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке. 

В своём публичном заявлении американский лидер анонсировал новые экономические санкции против Тегерана и призвал страны НАТО активнее участвовать в ближневосточном процессе.

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