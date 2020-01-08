В Госдуме оценили заявление Трампа о политике в отношении Ирана

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который анонсировал новые экономические санкции против Ирана.

«Ситуация очень непростая. Из-за тех действий США, которые привели к сегодняшним последствиям, мы видим напряжённость, которая может привести к развязыванию большого конфликта в регионе и в мире в целом», — заявил Чепа.

Парламентарий указал на необходимость мирного урегулирования конфликта, которое, по его словам, поможет избежать «тяжёлых последствий».

«Если стороны не сядут за стол переговоров, если не будет диалога, это может привести к очень тяжёлым последствиям... Надо сделать всё, чтобы остановить дальнейшее продвижение этого конфликта, не допустить эскалации напряжённости. Только переговоры и правильные, мудрые решения могут остановить этот серьёзный конфликт», — добавил депутат.

Ранее Трамп обратился к нации в связи с ударами Ирана по американским базам в Ираке.

В своём публичном заявлении американский лидер анонсировал новые экономические санкции против Тегерана и призвал страны НАТО активнее участвовать в ближневосточном процессе.