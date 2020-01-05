Баррель в тонусе: что может произойти с ценами на нефть в 2020 году

2020 год будет держать игроков энергетического рынка в тонусе. Как прогнозируют аналитики, на нефтяные цены повлияют не только ближневосточные новости, но и торговые отношения США с Китаем, уровень добычи сланцевой нефти в Штатах, а также политическая обстановка в Иране и Венесуэле. При этом участники сделки ОПЕК+ попытаются удержать стоимость барреля на отметке $64.

Аналитики энергетического рынка утверждают, что в 2020 году определяющим фактором стоимости нефти станет выполнение соглашения ОПЕК+. С 1 января страны — участницы сделки начнут дополнительно сокращать объёмы нефтедобычи. Таким образом, выполнение условий договора должно будет восстановить баланс спроса и предложения, чтобы удержать цены от резких колебаний, считают эксперты.

«Как ожидается, сокращение добычи более чем на 1,7 млн баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+ будет в полной мере выполнено, что поспособствует снижению объёмов мировых поставок сырья в 2020 году и позволит сохранить цены в среднем на уровне $64 за баррель», — рассказал RT директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов.

Соглашение действует до конца марта 2020 года. По условиям договора страны — члены ОПЕК обязаны снизить добычу нефти на 1,172 млн баррелей в сутки, а остальные участники сделки — на 531 тыс. Сильнее всего производство сырья должны уменьшить Россия и Саудовская Аравия — ежесуточно на 300 тыс. и 482 тыс. баррелей соответственно.

Впрочем, существует ещё один фактор роста котировок. Как полагают аналитики датского инвестбанка Saxo Bank, по мере выполнения сделки ОПЕК+ в США может замедлиться рост добычи сланцевой нефти.

«ОПЕК вместе с Россией ограничивает добычу нефти. При этом у американских компаний появляется всё меньше выгоды добывать сланцевую нефть, производство которой в последние десять лет крайне негативно влияло на цены. Поэтому США уже не будут добывать её в прежних объёмах. В результате этого мы ожидаем, что цена на нефть марки Brent может вырасти до $90 за баррель», — отметил в беседе с RT главный экономист Saxo Bank Стин Якобсен.

Пока эксперты считают маловероятным такое резкое увеличение котировок. Как ожидается, некоторые нефтедобывающие страны всё же могут существенно нарастить производство сырья и тем самым сдержать рост цен.

«Есть факторы, которые могут усилить предложение нефти. Например, Гана открыла новое месторождение и теперь будет постепенно наращивать добычу. Если США ослабят санкции против Ирана или каким-то образом разрешится политическая ситуация в Венесуэле с её огромными запасами сырья, то объёмы производства дополнительно вырастут. Все эти события, несомненно, окажут влияние на мировой рынок», — пояснил RT эксперт-аналитик ГК «Финам» Алексей Калачёв.

По его словам, поводом для удорожания нефти может стать новый виток напряжённости на Ближнем Востоке. Например, в сентябре 2019 года панику инвесторов вызвала атака беспилотников на нефтяные заводы крупнейшей энергетической компании мира — саудовской Saudi Aramco. В результате воздушных ударов производство углеводородов в королевстве упало почти в два раза, а стоимость сырья поднималась с $60 до $72 за баррель. Также цены на нефть существенно выросли после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки США в Ираке.

В 2020 году внимание игроков нефтяного рынка будет приковано к развитию торговых отношений США и Китая. В декабре 2019-го президент США Дональд Трамп заявил о возможном согласовании первого этапа торговой сделки с КНР «в течение пары недель». Ожидаемое во всём мире завершение тарифного противостояния между Пекином и Вашингтоном может спровоцировать рост спроса на энергосырьё и привести к удорожанию нефти.

«В декабре завершилась фактическая часть торговых переговоров по заключению первого этапа сделки. По итогам обсуждения Китай выразил готовность снизить пошлины на ввоз некоторых нефтехимических продуктов, что может простимулировать рост потребления нефти», — полагает Вадим Меркулов.

В то же время намеченное перемирие между Китаем и США эксперты пока называют хрупким. Ранее стороны уже неоднократно пытались договориться, после чего вновь обменивались новыми ограничениями.

«Перемирие нельзя назвать прочным, поскольку Трамп уже высказывался о продолжении воздействия на Китай. Думаю, торговая война ещё продолжится и, скорее всего, в сфере высоких технологий. Не исключено, что Штаты возьмут назад свои слова о сделке — мы видим, что это одна из главных тактик Трампа», — рассказал RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

По оценке аналитиков, возможное обострение отношений между Китаем и США может вызвать снижение мировых цен на нефть. Однако эксперты не ожидают резкого обвала котировок.