Валютные сценарии: как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
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В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем. В декабре 2019-го Вашингтон и Пекин отказались вводить новые взаимные ограничения, а Дональд Трамп заявил о возможном согласовании первого этапа торговой сделки «в течение пары недель».
Обычно во время снижения геополитической напряжённости в мире инвесторы начинают активнее закупать рисковые активы. Поэтому улучшение торговых отношений между Штатами и Китаем может позитивно сказаться на рубле. Об этом в беседе с RT рассказал портфельный управляющий QBF Денис Иконников.
«В случае прекращения торгового конфликта спрос на рисковые активы может вырасти. Это скажется не только на российском, но и на всех развивающихся рынках, схожих с нашим. В результате увеличения этого спроса на рисковые активы рубль также может укрепиться», — пояснил Денис Иконников.
Более того, в 2020 году серьёзное влияние на российскую валюту может оказать политика Центробанка, считает заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин.
«Российская валюта была одной из самых доходных в 2019 году, и Центробанк целенаправленно снижал ключевую ставку, подхватив общемировой тренд на смягчение денежно-кредитной политики. Есть вероятность, что ЦБ продолжит такую работу и в 2020 году. Регулятор может снизить ставку с сегодняшних 6,25% до 5,5—6% годовых», — отметил Люшин в разговоре с RT.
Со временем снижение ставки ЦБ приведёт к уменьшению доходности российских облигаций, поэтому инвесторы пытаются заранее закупить госбумаги по выгодной цене. В результате действия Центробанка могут усилить приток иностранных инвестиций в российский долговой рынок и тем самым поддержать рубль.
Помимо снижения ставки ЦБ положительными факторами для рубля могут стать низкий уровень инфляции, большой объём золотовалютных резервов и профицит бюджета России. Так, зарубежные инвесторы позитивно оценивают стабильность экономических показателей страны и начинают увереннее инвестировать в российские активы. Об этом RT рассказал главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.
По словам аналитика, отчасти динамика рубля будет зависеть и от изменения мировых цен на нефть. В 2019 году баррель эталонной марки Brent подорожал более чем на 20%, до $66—67. Как полагает Александров, в 2020 году котировки могут начать снижение и оказывать небольшое давление на российскую валюту.
В то же время влияние стоимости нефти будет ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания углеводородов Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.
За последнее время действие бюджетного правила ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, поэтому игроки валютного рынка стали реже реагировать на изменения сырьевых котировок, подчеркнул руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.
«Если сравнить динамику стоимости нефти и фондовых рынков, то в 2019 году рубль по-настоящему хорошо реагировал именно на рост бирж. При этом нацвалюту практически полностью удалось отвязать от колебаний нефтяных цен», — пояснил RT Марк Гойхман.
Как полагает аналитик, рубль может продолжить дорожать вплоть до середины лета.
При этом опрошенные RT эксперты не ожидают чрезмерного укрепления нацвалюты в течение всего 2020 года. Так, для поддержки российских экспортёров Минфин и ЦБ могут начать активнее скупать иностранную валюту и тем самым усилить давление на рубль.
«Укрепление нацвалюты не всегда выгодно государству. Так как бюджет России исчисляется в рублях, а цены на нефть в долларах — укрепление рубля снижает доходы казны. Например, когда курс доллара снижается на 1 рубль, это стоит бюджету в среднем 150—160 млрд рублей в год. Поэтому финансовые власти вынуждены балансировать между выгодным курсом валюты, выручкой от экспорта, доходами бюджета и ростом ВВП», — сообщил Дмитрий Александров.
Без лишних колебаний
По оценке Дениса Иконникова, в начале 2020 года курс доллара будет торговаться ниже 62 рублей. В дальнейшем показатель может начать умеренно расти.
«В целом в 2020 году курс доллара будет оставаться в районе 61—65 рублей. По курсу евро ситуация будет схожая. В начале года мы будем видеть значение ниже 69 рублей, а в течение всего 2020 года курс будет находиться вблизи 68—71 рубля», — полагает аналитик.
Одновременно аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев допускает три варианта развития событий на российском валютном рынке в 2020 году. Наиболее вероятным эксперт считает нейтральный сценарий. Речь идёт о сохранении стабильных нефтяных цен и отсутствии новых санкций. По словам Коренева, в этом случае курс доллара будет находиться в диапазоне 65—66 рублей. При этом аналитик отмечает небольшую вероятность негативного сценария.
«Если против России будут введены дополнительные санкции, а цены на нефть упадут ниже $50 за баррель, курс доллара может подняться до 70 рублей и выше, но это маловероятно», — считает Коренев.
Алексей Коренев не исключил, что при сохранении сегодняшних условий на внешних рынках и развитии экономики России лучше прогнозов курс доллара может опуститься ниже 60 рублей. В таком случае валютный коридор может составить 56—59 рублей.