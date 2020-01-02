Валютные сценарии: как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020-го аналитики прогнозируют укрепление рубля, но со второй половины года всё окажется немного сложнее. Эксперты не исключают несколько вариантов развития событий на валютном рынке. Они будут зависеть от торговых отношений Соединённых Штатов с Китаем, колебаний цен на нефть, политики российского Центробанка и притока инвестиций в национальную экономику. Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году — в финансовом обзоре RT.

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем. В декабре 2019-го Вашингтон и Пекин отказались вводить новые взаимные ограничения, а Дональд Трамп заявил о возможном согласовании первого этапа торговой сделки «в течение пары недель».

Обычно во время снижения геополитической напряжённости в мире инвесторы начинают активнее закупать рисковые активы. Поэтому улучшение торговых отношений между Штатами и Китаем может позитивно сказаться на рубле. Об этом в беседе с RT рассказал портфельный управляющий QBF Денис Иконников.

«В случае прекращения торгового конфликта спрос на рисковые активы может вырасти. Это скажется не только на российском, но и на всех развивающихся рынках, схожих с нашим. В результате увеличения этого спроса на рисковые активы рубль также может укрепиться», — пояснил Денис Иконников.

Более того, в 2020 году серьёзное влияние на российскую валюту может оказать политика Центробанка, считает заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин.

«Российская валюта была одной из самых доходных в 2019 году, и Центробанк целенаправленно снижал ключевую ставку, подхватив общемировой тренд на смягчение денежно-кредитной политики. Есть вероятность, что ЦБ продолжит такую работу и в 2020 году. Регулятор может снизить ставку с сегодняшних 6,25% до 5,5—6% годовых», — отметил Люшин в разговоре с RT.

Также по теме Время усиления: как менялся курс рубля в 2019 году Для российской валюты 2019-й стал временем роста и укрепления. За последний год курс доллара США снизился с 71 до 62 рублей, евро — с...

Со временем снижение ставки ЦБ приведёт к уменьшению доходности российских облигаций, поэтому инвесторы пытаются заранее закупить госбумаги по выгодной цене. В результате действия Центробанка могут усилить приток иностранных инвестиций в российский долговой рынок и тем самым поддержать рубль.

Помимо снижения ставки ЦБ положительными факторами для рубля могут стать низкий уровень инфляции, большой объём золотовалютных резервов и профицит бюджета России. Так, зарубежные инвесторы позитивно оценивают стабильность экономических показателей страны и начинают увереннее инвестировать в российские активы. Об этом RT рассказал главный стратег «Универ Капитал» Дмитрий Александров.

По словам аналитика, отчасти динамика рубля будет зависеть и от изменения мировых цен на нефть. В 2019 году баррель эталонной марки Brent подорожал более чем на 20%, до $66—67. Как полагает Александров, в 2020 году котировки могут начать снижение и оказывать небольшое давление на российскую валюту.

В то же время влияние стоимости нефти будет ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания углеводородов Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, поэтому игроки валютного рынка стали реже реагировать на изменения сырьевых котировок, подчеркнул руководитель группы аналитиков ЦАФТ Марк Гойхман.

«Если сравнить динамику стоимости нефти и фондовых рынков, то в 2019 году рубль по-настоящему хорошо реагировал именно на рост бирж. При этом нацвалюту практически полностью удалось отвязать от колебаний нефтяных цен», — пояснил RT Марк Гойхман.

Как полагает аналитик, рубль может продолжить дорожать вплоть до середины лета.

При этом опрошенные RT эксперты не ожидают чрезмерного укрепления нацвалюты в течение всего 2020 года. Так, для поддержки российских экспортёров Минфин и ЦБ могут начать активнее скупать иностранную валюту и тем самым усилить давление на рубль.

«Укрепление нацвалюты не всегда выгодно государству. Так как бюджет России исчисляется в рублях, а цены на нефть в долларах — укрепление рубля снижает доходы казны. Например, когда курс доллара снижается на 1 рубль, это стоит бюджету в среднем 150—160 млрд рублей в год. Поэтому финансовые власти вынуждены балансировать между выгодным курсом валюты, выручкой от экспорта, доходами бюджета и ростом ВВП», — сообщил Дмитрий Александров.

Без лишних колебаний

По оценке Дениса Иконникова, в начале 2020 года курс доллара будет торговаться ниже 62 рублей. В дальнейшем показатель может начать умеренно расти.

«В целом в 2020 году курс доллара будет оставаться в районе 61—65 рублей. По курсу евро ситуация будет схожая. В начале года мы будем видеть значение ниже 69 рублей, а в течение всего 2020 года курс будет находиться вблизи 68—71 рубля», — полагает аналитик.

Одновременно аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев допускает три варианта развития событий на российском валютном рынке в 2020 году. Наиболее вероятным эксперт считает нейтральный сценарий. Речь идёт о сохранении стабильных нефтяных цен и отсутствии новых санкций. По словам Коренева, в этом случае курс доллара будет находиться в диапазоне 65—66 рублей. При этом аналитик отмечает небольшую вероятность негативного сценария.

«Если против России будут введены дополнительные санкции, а цены на нефть упадут ниже $50 за баррель, курс доллара может подняться до 70 рублей и выше, но это маловероятно», — считает Коренев.

Алексей Коренев не исключил, что при сохранении сегодняшних условий на внешних рынках и развитии экономики России лучше прогнозов курс доллара может опуститься ниже 60 рублей. В таком случае валютный коридор может составить 56—59 рублей.