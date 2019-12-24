Время усиления: как менялся курс рубля в 2019 году

Для российской валюты 2019-й стал временем роста и укрепления. За последний год курс доллара США снизился с 71 до 62 рублей, евро — с 80 до 69 рублей. Такие перемены на валютной площадке эксперты связывают с притоком иностранных денег в российские ценные бумаги, подорожанием нефти, а также с ослаблением торгового противостояния США и Китая. По оценке аналитиков, благодаря устойчивости экономики рубль стал лидером роста среди других рисковых валют мира. Как менялась динамика нацвалюты в уходящем году — в финансовом обзоре RT.

2019 год ознаменовался резким укреплением российской валюты. С января по декабрь курс доллара США на Московской бирже снизился почти на 13%, до 62,2 рубля, а курс евро — на 14%, до 69 рублей. Последний раз аналогичную ситуацию можно было наблюдать ещё в середине 2018 года.

«Уходящий год можно назвать удачным для рубля и российского финансового рынка в целом. Причинами укрепления нацвалюты и роста фондовых котировок стали снижение санкционных рисков и приток иностранного капитала в рублёвые активы», — рассказал RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

По последним данным Центробанка, с начала года инвесторы дополнительно вложили в российские долговые облигации почти 1,53 трлн рублей. При этом среди покупателей госбумаг доля иностранцев выросла с 24,4% до 32%.

Помимо этого, нацвалюту поддержал интерес зарубежных инвесторов к российскому рынку акций. С января по декабрь индекс Мосбиржи вырос более чем на 27% и впервые с 1997 года поднялся выше отметки 3020 пунктов.

«По сравнению с развивающимися рынками у России есть сильная макроэкономическая основа. Профицит бюджета и счёта текущих операций, контролируемая инфляция, сравнительно низкий объём внешнего долга, масштабные резервы, отсутствие рисков критического спада экономики — всё это делает Россию весьма привлекательной для иностранного капитала», — отметил Покатович.

Как подчеркнул в разговоре с RT руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, в 2019 году рубль стал лидером роста среди других рисковых валют мира. Так, за последние 12 месяцев мексиканский песо подорожал к доллару лишь на 3,8%, нацвалюты Индии и Индонезии — на 2,5%, южноафриканский ранд — на 1,5%, а бразильский реал ослаб на 5,7%.

В определённой степени поддержку российской валюте оказал и заметный рост мировых цен на нефть. С января по декабрь сырьё эталонной марки Brent подорожало более чем на 20%, до $66—67 за баррель.

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Впрочем, влияние стоимости нефти ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что во время удорожания нефти Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила ослабило взаимосвязь между рублём и нефтью, поэтому игроки валютного рынка стали реже реагировать на изменения сырьевых котировок.

«Если сравнить динамику стоимости нефти и фондовых рынков, то рубль по-настоящему хорошо реагировал именно на рост бирж. При этом нацвалюту практически полностью удалось отвязать от колебаний нефтяных цен», — пояснил Марк Гойхман.

Любопытно, что ещё в конце осени эксперты прогнозировали небольшое удешевление рубля к концу года. Как объяснил Марк Гойхман, в декабре нацвалюта обычно слабеет под влиянием сезонных факторов. Так, традиционно перед Новым годом в России увеличивается спрос на доллары и евро.

Между тем с начала зимы рубль неожиданно подорожал. Нетипичную для декабря ситуацию на валютном рынке аналитики объясняют изменением настроений инвесторов. Игроки позитивно отреагировали на снижение накала в торговой войне США и Китая.

Весной 2019 года торговые отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились. Впрочем, уже осенью стороны возобновили переговоры по прекращению тарифной войны и отказались вводить новые взаимные ограничения. Более того, в декабре президент США Дональд Трамп заявил о возможном согласовании первого этапа торговой сделки «в течение пары недель».

Традиционно во время снижения геополитической напряжённости в мире инвесторы начинают активнее закупать рисковые активы. В результате улучшение торговых отношений между Штатами и Китаем положительно сказалось на рубле.

«Приток иностранного капитала во все группы рисковых активов, включая рубль, значительно усилился после отказа от нового витка торговой войны. Рынки завершают год в состоянии эйфории и поэтому игнорируют многие риски», — пояснил Антон Покатович.

Как полагает Марк Гойхман, при сохранении нынешних условий рубль может продолжить укрепление в первой половине 2020 года. Согласно оценке аналитика, в ближайшие месяцы у курса доллара есть шансы опуститься ниже 60 рублей.

«Китай и США растянут торговые договорённости ещё на несколько месяцев. В результате продолжится медленный, но настойчивый приток денег в рублёвые активы. Таким образом, курс доллара может опуститься по крайней мере ниже планки в 60 рублей, а курс евро займёт коридор 65—70 рублей», — заключил аналитик.