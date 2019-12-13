Стимул для экономики: Центробанк снизил ключевую ставку до 6,25% годовых

В пятницу, 13 декабря, Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до уровня 6,25% годовых. Топ-менеджмент Банка России уже пятый раз подряд уменьшил показатель, в этот раз объяснив своё решение резким замедлением инфляции в стране. Действия монетарных властей уже привели к рекордному удешевлению ипотеки. При этом итоги последнего заседания ЦБ в 2019 году ознаменовались максимальным за полтора года укреплением рубля.

В пятницу, 13 декабря, совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 6,25% годовых. Значение стало самым низким с марта 2014 года.

В 2019 году российский регулятор уже в пятый раз уменьшил ставку.

Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России по-прежнему замедляется быстрее ожиданий. Согласно последним оценкам, инфляция уже снизилась до 3,4%, а по итогам года достигнет отметки 2,9—3,2%. Как ожидают в Центробанке, в 2020 году показатель составит порядка 3,5—4%, после чего он будет оставаться вблизи целевой отметки 4%.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики», — говорится в пресс-релизе Центробанка.

Отметим, что последнее изменение ключевой ставки ЦБ произошло в октябре. Тогда регулятор снизил её с 7% до 6,5% годовых и также объяснил это решение резким замедлением инфляции.

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Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 7 февраля. Между тем в 2020 году ЦБ может сохранить ставку на нынешнем уровне. Как рассказал RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко, регулятору потребуется время для оценки ситуации в экономике и на мировом рынке.

«У Банка России есть возможность занять выжидательную позицию в течение первых трёх месяцев 2020 года и последить за развитием событий в мире. Кроме того, первый квартал славится своими всплесками инфляции, и пока точно неизвестно, насколько она будет в рамках прогноза», — отметил Манаенко.

Если развитие экономической ситуации будет соответствовать прогнозам ЦБ, регулятор оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первой половине 2020 года. Такое заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на итоговой пресс-конференции 13 декабря.

«Мы по-прежнему видим пространство для снижения ключевой ставки. Но и в феврале, и на последующих заседаниях мы в очередной раз будем всесторонне оценивать оправданность и своевременность такого шага, исходя из всего комплекса новых данных, которые к тому времени получим. Дальнейшее снижение ставки станет возможным лишь в том случае, если наш анализ подтвердит, что это необходимо для возвращения инфляции к цели банка России вблизи 4%», — подчеркнула Набиуллина.

Согласно оценке главы Минэкономразвития Максима Орешкина, в I квартале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 2,5% из-за слабого потребительского спроса. Об этом министр заявил 12 декабря на встрече с представителями Ассоциацией европейского бизнеса.

Как пояснил в интервью RT ведущий аналитик QBF Олег Богданов, замедление роста цен позволит ЦБ ещё активнее снижать ставку.

«С учётом комментариев министра экономического развития, если ЦБ будет держать ключевую ставку на два процентных пункта выше уровня инфляции, то в 2020 году ставка Банка России может спокойно опуститься до 5% годовых», — считает Богданов.

Ипотечный рекорд

Снижение ставки необходимо для стимулирования деловой активности в стране и экономического роста. Так, в долгосрочной перспективе действия монетарных властей приводят к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений. Об этом в беседе с RT рассказал член правления банка «ФК Открытие» Виктор Николаев.

Виктор Николаев о влиянии ставки ЦБ на бизнес и стоимость ипотеки

«Мы видим снижение процентных ставок для финансирования корпоративных заёмщиков, и надеемся, что бизнес будет больше инвестировать в развитие новых проектов. Безусловно, сейчас мы также видим исторически низкие значения ипотечных ставок, на которые также повлияла политика Банка России», — отметил Николаев.

В декабре у 10 крупнейших российских банков средняя ставка по ипотеке впервые опустилась ниже 9% годовых. Об этом говорится в исследовании банка ДОМ.РФ и компании FRG. Как отметила Эльвира Набиуллина, Центробанк видит возможности для снижения ипотечной ставки до 7—8%.

Согласно программе национального проекта «Жильё и городская среда», процент по жилищному кредиту должен уменьшиться до 8,7% в 2020 году, затем до 8,5% в 2021-м и 7,9% в 2024-м. Впрочем, реальное удешевление ипотеки может произойти быстрее ожиданий властей. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

«В случае ещё одного снижения ключевой ставки ЦБ на 0,25 процентных пункта в 2020 году процент по ипотечным кредитам может в итоге составить 8,5%», — отметил Коган.

Приток денег

Опрошенные RT эксперты высоко оценивали вероятность снижения ключевой ставки ЦБ до 6,25% годовых. По словам Ивана Манаенко, инвесторы в своих действиях заранее учитывали решение Банка России, поэтому снижение ставки в краткосрочной перспективе будет оказывать ограниченное влияние на рубль.

При этом на момент оглашения итогов заседания совета директоров Центробанка российская валюта рекордно укреплялась в ходе торгов на Московской бирже. Курс доллара США снижался на 1% — до 62,2 рубля — впервые с 31 июля 2018 года. При этом курс евро опустился на 0,6%, до 69,5 рубля, и обновил минимум с марта 2018 года.

Любопытно, что резкое укрепление нацвалюты стартовало ещё накануне. Одной из главных причин удорожания рубля стала ситуация на долговом рынке России. Снижение ставки ЦБ со временем понижает доходность облигаций федерального займа (ОФЗ), поэтому инвесторы пытаются заранее закупить бумаги по выгодной цене. По словам аналитиков, именно ажиотажный приток денег в российские ОФЗ поддерживает нацвалюту.

«Наши активы остаются очень привлекательными из-за сохраняющейся высокой доходности, а рынок акций вообще остаётся вне конкуренции. Поэтому приток средств продолжается», — отметил Олег Богданов.

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Кроме того, российскую валюту поддержал заметный рост мировых цен на нефть. В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне сырьё эталонной марки Brent подорожало сразу на 1,3% — до $65 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в середине сентября.

Впрочем, влияние сырьевых котировок на рубль ограничено бюджетным правилом, которое предусматривает, что в периоды удорожания нефти Минфин покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка министерство прекращает операции — и давление на рубль слабеет. В результате таких действий снижается зависимость нацвалюты от цен на нефть.

За последнее время действие бюджетного правила снизило взаимосвязь между рублём и нефтью, но игроки валютного рынка по-прежнему иногда реагируют на резкие изменения сырьевых цен.

«Хотя бюджетное правило и ослабляет влияние нефтяных цен через текущий счёт платёжного баланса, высокие котировки уменьшают риски инвестиций в Россию и сохраняют приток капитала», — пояснил Михаил Коган.