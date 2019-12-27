«У нас есть правильное понимание экономических процессов»: Максим Орешкин в интервью RT подвёл итоги 2019 года

Уходящий год в экономике России завершается стабильно: рубль укрепляется, инфляция на исторически низкой отметке, доходы федерального бюджета превысили расходы. Ожидается, что в 2019-м соотношение объёмов иностранных инвестиций и ВВП будет самым высоким за много лет. Кроме этого, снижение ключевой ставки Центробанка впоследствии должно положительно сказаться на спросе. Такие заявления сделал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, подводя итоги года в эксклюзивном интервью RT.

В экспертном сообществе уходящий год для экономики России считается стабильным. Так, 2019-й завершается с тройным профицитом: федерального бюджета, а также платёжного и торгового балансов. Инфляция отметилась на историческом минимуме, ВВП вырос, хоть и медленнее, чем ожидали аналитики. Всё дело в снижении доходов россиян, которое привело к падению потребительского спроса.

По этой причине власти определились с основной задачей на 2020-й год. «В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определённые темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и усилена. Это задача номер один», — заявил президент России Владимир Путин на предновогодней встрече с правительством.

По традиции об итогах года в экономике России в эксклюзивном интервью корреспонденту RT Илье Петренко рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

— Как вы считаете, что сейчас представляет наибольшую угрозу для экономики России: санкции или нестабильность мирового рынка в целом?

— Разумеется, в международной экономике существует целый ряд негативных тенденций, которые сказываются и на экономике России. Как я уже говорил, в текущем году зарегистрированы самые низкие показатели экономического роста за последние десять лет, что отрицательно влияет на темпы роста нашего экспорта в реальном выражении. Что касается номинального выражения, мы пострадали от снижения цен на различные сырьевые товары, в числе которых нефть, металлы, уголь и так далее. Это не может не отражаться на положении дел в целом.

Положительный момент в том, что благодаря введению бюджетного правила, инфляционному таргетированию и гибкому обменному курсу мы в гораздо больше степени защищены от волатильности рыночных цен.

— В России в 2019 году значительно замедлилась инфляция, постепенно снижалась ключевая ставка Центробанка и укреплялся рубль. Как вы вкратце можете прокомментировать успехи в макроэкономике? И стоит ли с оптимизмом ожидать сохранения положительной динамики в новом году?

— Я бы не стал связывать укрепление рубля с оптимизмом. Это свидетельство крайне слабого внутриэкономического спроса, как и наблюдаемый нами низкий уровень инфляции.

Усиление рубля — это очень хорошо, когда за этим стоит быстрый рост производительности. Однако, если укрепление обусловлено низкими спросом, это значит, что мы упускаем выгоду, которую могли бы получить, будь внутренний спрос выше. Центробанк снижает ставку рефинансирования, что впоследствии, надеюсь, выразится в положительных тенденциях касательно спроса.

Правительство также занято разработкой вариантов стимулирования спроса в следующем году. Таким образом, вместе эти меры позволят вернуться к прежнему целевому показателю — инфляции в 4%, а также обеспечению ускорения экономического роста, повышению спроса и установлению более стабильного курса рубля.

— По прогнозам Всемирного банка, в следующем году рост ВВП России составит 1,6%. Как такая оценка соотносится с вашими ожиданиями?

— Наши прогнозы находятся на уровне 1,7% ВВП. Конечно, существует риск, что это значение окажется ниже, но мы приложим все усилия, чтобы этот показатель оказался как можно выше. Это стандартный сценарий.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

РИА Новости

© Екатерина Штукина

— Насколько оправдался ваш прогноз на 2019 год?

— Я не могу оценивать свои прогнозы. Например, положительный момент, мы опубликовали прогноз по росту экономики, насколько я помню, в августе прошлого года, и не меняли его в течение года, хотя звучала критика то по поводу завышенных ожиданий, то по поводу заниженных, и так весь год. Нас критиковали с обеих сторон, но в итоге цифры оказались очень близки нашему прогнозу, а это указывает на то, что у нас есть правильное понимание экономических процессов.

— В 2019 году мы видели немало обнадёживающих признаков, что мир готов инвестировать в Россию. Но были и негативные моменты...

— Статистика свидетельствует о росте прямых иностранных инвестиций. Но, отвечая на подобные вопросы, я всегда подчёркиваю, что для России важнее не количество ПИИ, а их качество. В некоторых случаях речь может идти о скромном взносе в российскую экономику, но в сочетании с новыми технологиями или новым подходом к управлению его ценность гораздо выше, чем если бы это была просто большая сумма денег.



Рубль укрепляется, значит, в этом году российский платёжный баланс находится в очень сильном состоянии, и нет необходимости ликвидировать какие-либо пробелы. Это доказывает, что ПИИ в связке с новыми технологиями, управленческими методами и тому подобным играют более важную роль, чем один только значительный приток капитала. Повторюсь, в этом году объёмы ПИИ выросли, их общая сумма продолжает увеличиваться, но качество куда важнее.

— В целом, можно ли сказать, что в этом году Россия стала привлекательней для иностранных инвестиций?

— В значительной степени так и есть. У нас пока нет окончательных цифр касательно инвестиционной деятельности, но, по нашим ожиданиям, показатели соотношения между объёмом инвестиций и ВВП будут самыми высокими за много лет. Если взглянуть на составленный рейтинг Всемирного банка (в 2019 году Россия поднялась с 31 на 28 строчку из 190, обогнав Францию и Нидерланды. — RT) по условиям ведения бизнеса, вы увидите, что Россия постепенно поднимается всё выше. Разумеется, перед нами стоит ещё много вопросов. Нам предстоит завершить целый ряд масштабных реформ. В настоящий момент, например, ведётся работа над реформой контрольно-надзорной деятельности. Это своего рода гильотина, которая избавит нас от устаревших требований. Мы предпринимаем множество мер, которые помогут сделать деловую среду ещё лучше.

