Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан.
Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан
  • РИА Новости

По его словам, начиная с III квартала уходящего года наблюдаются определённые темпы роста доходов населения и реальных заработных плат.

«Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена... Вот это задача номер один», — заявил глава государства.

Ранее Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан и призвал менять ситуацию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев позднее подчеркнул, что за последние девять месяцев «тренд изменился» — реальные располагаемые доходы россиян начали расти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить