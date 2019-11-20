Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан
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- РИА Новости
Как отметил президент, одним из ключевых индикаторов экономического развития являются реальные доходы населения.
«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства. И результаты здесь пока весьма скромные», — сказал глава государства.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что реальные располагаемые доходы граждан во втором полугодии вырастут в годовом выражении на 1%.