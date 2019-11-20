Путин назвал скромными результаты работы по повышению доходов граждан

Зарплаты граждан России растут, но реальные доходы стоят на месте, и такую ситуацию нужно менять. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовёт!».

Как отметил президент, одним из ключевых индикаторов экономического развития являются реальные доходы населения.

«Известно, что сегодня заработные платы в России растут и в номинальном, и в реальном выражении, однако при этом располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Безусловно, нужно изменить эту ситуацию. Это важнейшее направление работы правительства. И результаты здесь пока весьма скромные», — сказал глава государства.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что реальные располагаемые доходы граждан во втором полугодии вырастут в годовом выражении на 1%.

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