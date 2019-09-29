Орешкин дал прогноз по росту доходов россиян

Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что реальные располагаемые доходы россиян во втором полугодии вырастут в годовом выражении на 1%.

По его словам, росту доходов россиян будет способствовать «резко снижающаяся инфляция... плюс, как эффект, реальные зарплаты серьёзно поднимутся».

«Ну, в этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что в планах ведомства и прогнозах темп роста должен составить 2% в год.

В начале сентября Орешкин заявил, что меры, которые принимаются для ускорения экономического роста в России, дадут результат через некоторое время.

Также эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировал средний курс рубля в течение года.