Орешкин дал прогноз по росту доходов россиян
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- РИА Новости
По его словам, росту доходов россиян будет способствовать «резко снижающаяся инфляция... плюс, как эффект, реальные зарплаты серьёзно поднимутся».
«Ну, в этом году во втором полугодии мы должны показать цифры больше 1%», — цитирует его РИА Новости.
Министр добавил, что в планах ведомства и прогнозах темп роста должен составить 2% в год.
В начале сентября Орешкин заявил, что меры, которые принимаются для ускорения экономического роста в России, дадут результат через некоторое время.
Также эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировал средний курс рубля в течение года.