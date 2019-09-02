Орешкин рассказал о мерах для ускорения экономического роста

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Меры, которые предпринимает Министерство экономического развития для ускорения экономического роста в России, дадут результат не сразу, но через некоторое время, заявил глава ведомства Максим Орешкин.

«Напомню, что в прошлом году экономический рост составил более 2%», — цитирует ТАСС Орешкина. 

Он также отметил, что экономический рост в 2017 году составил 1,8%.

Министр уточнил, что многие процессы имеют «большую инерцию».

«Сразу результат увидеть сложно», — добавил Орешкин.

Отмечается, что по прогнозу Минэкономразвития, в 2019 году ВВП страны увеличится на 1,3%.

Ранее министр экономического развития России заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

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