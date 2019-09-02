Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть

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Министр экономического развития России заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.

«Если мировая экономика столкнётся с серьёзными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», — цитирует ТАСС Орешкина. 

Он отметил, что цена нефти $60 за баррель — это уровень, позволяющий спокойно инвестировать в новые проекты.

Орешкин добавил, что при $40 за баррель развитие новых проектов станет сложнее, но даже при такой цене «мы не будем испытывать серьёзного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику».

Ранее глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.

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