Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
«Если мировая экономика столкнётся с серьёзными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее», — цитирует ТАСС Орешкина.
Он отметил, что цена нефти $60 за баррель — это уровень, позволяющий спокойно инвестировать в новые проекты.
Орешкин добавил, что при $40 за баррель развитие новых проектов станет сложнее, но даже при такой цене «мы не будем испытывать серьёзного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику».
Ранее глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ведомство понизило прогноз роста реальных доходов россиян с 1% до 0,1% в 2019 году.