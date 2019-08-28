Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Как передаёт Интерфакс, среднегодовой прогноз по доллару на текущий год равняется в базовом сценарии 65,4 рубля, на 2024 год — 67,4 рубля.
Министерство считает, что доллар может превысить 70 рублей только в консервативном сценарии и только в начале 2023 года.
Отмечается, что такой вариант рассчитан при ценах на нефть примерно на $10—15 за баррель ниже, чем в базовом сценарии.
В начале августа министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал ослабление национальной валюты.
Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировал средний курс рубля в течение года.