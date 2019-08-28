Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года

Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля. Об этом говорится в прогнозе ведомства на ближайшие несколько лет.

Как передаёт Интерфакс, среднегодовой прогноз по доллару на текущий год равняется в базовом сценарии 65,4 рубля, на 2024 год — 67,4 рубля.

Министерство считает, что доллар может превысить 70 рублей только в консервативном сценарии и только в начале 2023 года.

Отмечается, что такой вариант рассчитан при ценах на нефть примерно на $10—15 за баррель ниже, чем в базовом сценарии.

В начале августа министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал ослабление национальной валюты.

Ранее эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» спрогнозировал средний курс рубля в течение года.