В МЭР прокомментировали ослабление рубля

Короткая ссылка
Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал текущее ослабление рубля.
В МЭР прокомментировали ослабление рубля
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, министр заявил, что всё происходит согласно прогнозу ведомства.

«Если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, — он предполагал, что во втором полугодии у нас курс будет в диапазоне 65—66 (рублей за доллар. — RT), на который мы сейчас де-факто и вышли. То есть здесь скорее можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета», — сказал он.

2 августа курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня.

В марте эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить