В МЭР прокомментировали ослабление рубля

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал текущее ослабление рубля.

Как сообщает ТАСС, министр заявил, что всё происходит согласно прогнозу ведомства.

«Если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, — он предполагал, что во втором полугодии у нас курс будет в диапазоне 65—66 (рублей за доллар. — RT), на который мы сейчас де-факто и вышли. То есть здесь скорее можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета», — сказал он.

2 августа курс доллара в ходе торгов превысил отметку в 65 рублей впервые с 7 июня.

В марте эксперт Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз относительно среднего курса рубля в течение 2019 года.